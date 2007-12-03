Партия Путина набирает в Чечне 99,2%

В Чечне после подсчета более половины голосов избирателей, "Единая Россия" набирает более 99%, сообщил РИА Новости председатель республиканского избиркома Исмаил Байханов.

"Уже обработано около 55% бюллетеней и, по предварительным итогам, из них 99,2% поддержали "Единую Россию". На втором месте - КПРФ. За нее проголосовали 0,15% избирателей", - сообщил Байханов.

По его словам, это данные по Грозному и шести сельским районам республики, в том числе таким крупным, как Грозненский, Урус-Мартановский и Ачхой-Мартановский районы.

Всего в выборах в Чечне приняли участие 99,2% из числа зарегистрированных избирателей.