Итальянский парламент прерывает заседания на один день из-за Берлускони
Итальянский парламент объявил об однодневной паузе в своей работе. Такое решение принято обеими палатами по инициативе партии "Народ свободы" (НС), входящей в правящую коалицию. Руководство НС попросило "тайм-аут" для проведения консультаций в связи с тем, что Кассационный суд (КС) Италии назначил на 30 июля слушания по делу Медиасет.
По этому процессу экс-премьер и лидер НС Сильвио Берлускони был приговорен к четырем годам тюремного заключения и запрету занимать государственные должности, сообщает ИТАР-ТАСС.
Первоначально сторонники Берлускони потребовали трех дней перерыва в работе законодательного органа, но после бурных дискуссий договорились о приостановке заседаний только в среду 11 июля. Это предложение было поддержано депутатами Демократической партии. Представители Лиги Севера и движения "5 звезд" голосовали против, последние даже демонстративно покинули зал заседаний.
Несмотря на заявление председателя Совета министров Италии Энрико Летта о том, что судебные дела Берлускони "никак не отразятся на судьбе нынешнего правительства", предстоящее заседание КС уже вызвало обострение напряженности в политической жизни страны. Местные обозреватели отмечают необычно быструю реакцию судебной инстанции: как правило, такого рода повторных слушаний стороны ожидают здесь годами.