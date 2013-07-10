Итальянский парламент прерывает заседания на один день из-за Берлускони

По этому процессу экс-премьер и лидер НС Сильвио Берлускони был приговорен к четырем годам тюремного заключения и запрету занимать государственные должности, сообщает ИТАР-ТАСС.

Первоначально сторонники Берлускони потребовали трех дней перерыва в работе законодательного органа, но после бурных дискуссий договорились о приостановке заседаний только в среду 11 июля. Это предложение было поддержано депутатами Демократической партии. Представители Лиги Севера и движения "5 звезд" голосовали против, последние даже демонстративно покинули зал заседаний.

Несмотря на заявление председателя Совета министров Италии Энрико Летта о том, что судебные дела Берлускони "никак не отразятся на судьбе нынешнего правительства", предстоящее заседание КС уже вызвало обострение напряженности в политической жизни страны. Местные обозреватели отмечают необычно быструю реакцию судебной инстанции: как правило, такого рода повторных слушаний стороны ожидают здесь годами.