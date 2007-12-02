Жена Путина проголосовала по открепительному талону

Президент России Владимир Путин с праздничным настроением проголосовал на выборах депутатов Госдумы пятого созыва, передает РИА Новости.

Глава государства с супругой в воскресенье утром прибыл на избирательный участок номер 2039, который находится в здании Российской академии наук в Юго-Западном административном округе Москвы.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какое у него настроение, президент сказал: "Праздничное".

"Слава Богу, избирательная кампания окончена. Я уверен, что избиратель определился в своих предпочтениях, и теперь нужно только прийти и проголосовать за ту партию, программа которой кажется убедительной, голосовать за тех людей, которым вы доверяете", - сказал Путин.

Владимир и Людмила Путины получили избирательные бюллетени за столом номер 2. Члены участковой избирательной комиссии сверили их паспортные данные, поинтересовавшись, голосуют ли президент с супругой по открепительным талонам.

Выяснилось, что по открепительному талону голосует Людмила Путина.

Затем президент Путин прошел в кабину для голосования и быстро заполнил бюллетень.

Супруга президента заполняла бюллетень несколько дольше и бросила его в урну для голосования через несколько минут после мужа.

Во время образовавшейся паузы глава участковой избирательной комиссии объяснил президенту, что для его супруги процедура голосования более сложная, поскольку она голосует по открепительному талону.

"И, возможно, из-за этого у нее больше возможностей подумать над своим выбором", - пошутил глава участковой избирательной комиссии.

Вместе с президентом и его супругой на участке одновременно находились около 30 человек. Некоторые из них встретили главу государства аплодисментами.