В ходе разгона демонстраций на Таксиме пострадало 12 журналистов

О травмированых во время возобновившегося разгона демонстрантов в Стамбуле передает РИА Новости со ссылкой на Agi.

Сообщается, что полицейские арестовали 59 человек, принимавших участие в акции протеста. По некоторым данным, в ходе беспорядков задержан иностранец, национальность которого неизвестна, и двое журналистов.

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Очередная антиправительственная демонстрация началась в центре Стамбула в субботу. Несколько тысяч человек собрались на площади Таксим. Когда толпа демонстрантов попыталась войти на территорию столичного парка Гези, который оцеплен полицией, начались столкновения. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

Акции протеста начались в Стамбуле в конце мая из-за решения властей вырубить парк Гези в районе Таксим и построить на его месте торгово-развлекательный комплекс в рамках реконструкции одноименной площади. Протестующих поддержали половина провинций Турции и турки, проживающие в странах Европы. Протесты переросли в волну выступлений против политики премьер-министра Тайипа Эрдогана.