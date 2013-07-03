Доку Умаров призвал "моджахедов" сорвать Олимпиаду в Сочи-2014

Видео с таким обращением одного из самых разыскиваемых исламистов России было опубликовано сегодня на сайте kavkazcenter.com.

Позже запись была удалена с хостинга youtube за несоответствие политики хостинга о насилии, но со временем видео снова появилось на kavkazcenter. На этот раз ролик был физически размещен на сайте archive.org.

Умаров заявил об отмене моратория на проведение операций на территории России, в связи с тем, что это было воспринято в Москве как слабость, и преследования мусульман заметно усилились. Он призвал доказать, что "наша доброта - это не наша слабость", и прекратить "сатанинские танцы на костях наших предков".