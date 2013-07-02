Украинские военные участвуют в учениях "Славянское содружество"

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины, международные военные учения проводятся с целью подготовки штабов и подразделений Вооруженных сил к выполнению задач по назначению и приобретению ими возможности действовать совместно с подразделениями других государств в многонациональных миротворческих операциях.

В учениях примут участие более 500 военнослужащих Российской Федерации, Беларуси, Украины. Будет привлечено 50 единиц военной техники. Во время учений военнослужащие трех стран обменяются опытом и отработают порядок взаимодействия при выполнении задач в вооруженных конфликтах. На практике будут отработаны совместные действия подразделений по охране важных объектов, сопровождению колонн, обезвреживанию обнаруженных незаконных вооруженных формирований.

Тактические учения “Славянское содружество” продлятся до 10 июля.