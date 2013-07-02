Украинские военные участвуют в учениях "Славянское содружество"

05:11, 02 июля 2013
Мир
759

Военнослужащие механизированной роты 93-й отдельной механизированной бригады 6-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ торжественно отбыли для участия в тактических учениях “Славянское содружество”, которое пройдет на полигоне “Прудбой” Волгоградской области.

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины, международные военные учения проводятся с целью подготовки штабов и подразделений Вооруженных сил к выполнению задач по назначению и приобретению ими возможности действовать совместно с подразделениями других государств в многонациональных миротворческих операциях.

В учениях примут участие более 500 военнослужащих Российской Федерации, Беларуси, Украины. Будет привлечено 50 единиц военной техники. Во время учений военнослужащие трех стран обменяются опытом и отработают порядок взаимодействия при выполнении задач в вооруженных конфликтах. На практике будут отработаны совместные действия подразделений по охране важных объектов, сопровождению колонн, обезвреживанию обнаруженных незаконных вооруженных формирований.

Тактические учения “Славянское содружество” продлятся до 10 июля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter