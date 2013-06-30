В Египте полиция задержала вооруженных сторонников президента

В Египте полиция задержала 18 сторонников президента Мухаммеда Мурси, вооруженных огнестрельным оружием и железными прутьями. Они направлялись из Александрии в Каир, где проходит многотысячная акция оппозиции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

Задержанные оказались членами исламистской группировки «Аль-Гамаа». Один из лидеров организации ранее пообещал доставить в Каир до 800 тысяч своих сторонников в случае угрозы президенту Мурси. По информации ИТАР-ТАСС, полиция также перехватила партию оружия, которую члены «Аль-Гамаа» пытались провезти в египетскую столицу.

Акция оппозиции, приуроченная к годовщине инаугурации Мурси, проходит на площади Тахрир. Противники президента обвиняют Мурси в неспособности решить экономические проблемы страны и проблемы с безопасностью граждан. Его также обвиняют в свертывании демократических свобод. Требуя отставки президента, оппозиционеры при этом хотят, чтобы власть перешла к министру обороны Абделю Фаттах аль-Сиси. Активисты также планируют пойти маршем к президентскому двору, отмечает Lenta.ru.

Накануне годовщины инаугурации Мурси в столицу Египта и другие города были стянуты войска, которые взяли под контроль важные объекты. Кроме того, в воскресенье над протестующими на площади Тахрир были замечены четыре боевых вертолета «Апач».

Акции оппозиционеров и сторонников Мурси начались за несколько дней до инаугурации. В некоторых городах они переросли в беспорядки, в результате которых погибло три человека.

Мохаммед Мурси пришел к власти в июне 2012 года. Он победил на выборах, назначенных после революции 2011 года и свержения Хосни Мубарака. Мурси является сторонником исламистов из движения «Братья-мусульмане».