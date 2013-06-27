Берлин требует от Англии нормальных объяснений по ее шпионской программе

Ранее по запросу Берлина британское посольство посоветовало обратиться напрямую в службу разведки. Сама спецслужба заявляла, что действует строго в рамках закона, пишет Еuronews.

"В связи с этими обвинениями, немецкое правительство сделает все возможное для выяснения всех вопросов относительно (американской системы - ред.) "Prism" и (британской - ред.) "Tempora". Трех скупых строк недостаточно. Эти ответы должно предоставить британское правительство", - заявила глава немецкого Минюста Сабина Лойтгойссер-Шнарренбергер.

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"Процесс передачи данных можно сравнить с работой традиционной почты. Пакеты данных на своем пути проходят ряд станций. Но, в отличие от традиционной почты, электронные пакеты раскрывают. Это означает, что любой может заглянуть в их содержание", - рассказал Тобиас Еггендорфер из Гамбургского университета полиции.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в британской газете "The Guardian" была опубликована информация о секретных программах США и Великобритании, с помощью которых спецслужбы этих стран получают доступ к личным данным пользователей интернета и телекоммуникационных сетей. Как стало известно позже, информацию "The Guardian" предоставил бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, который сейчас хлопочет о получении политического убежища в Эквадоре.