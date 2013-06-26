На западе Китая произошли кровавые столкновения с полицией: 27 жертв
13:35, 26 июня 2013Мир
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По крайней мере 27 человек погибли во время беспорядков в этнически разделенном западном регионе Китая Синьцзян - об этом сообщили китайские государственные СМИ.
По информации агентства "Синьхуа", мятежники напали на полицейские отделы и здания правительства, поджигая машины.
Прежде, чем полиция открыла огонь и застрелила десять мятежников, погибли 17 человек - девять полицейских и охранников и восемь гражданских.
В апреле в результате вспышки насилия в том же регионов погиб 21 человек.
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