Урок физики из космоса посмотрели более 60 миллионов китайских учеников (фото)

На земле, в аудитории одной из пекинских средних школ собрались примерно 300 учащихся начальных и средних классов. По всему Китаю урок посмотрели более 60 млн учеников и учителей, сообщает Синьхуа.

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Прямая трансляция осуществлялась в более 80 тысяч средних школ по всей КНР.

Ван Япин рассказала детям о движении в условиях микрогравитации, поверхностном натяжении жидкости, а также объяснила законы Ньютона.