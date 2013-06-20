Урок физики из космоса посмотрели более 60 миллионов китайских учеников (фото)
22:26, 20 июня 2013Мир
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Китайская женщина-космонавт Ван Япин - один из трех членов экипажа пилотируемого корабля "Шэньчжоу-10" - провела урок физики с орбитального модуля "Тяньгун-1" для китайских школьников.
Урок Ван Япин посмотрели 60 миллионов школьников / Фото: Синьхуа
На земле, в аудитории одной из пекинских средних школ собрались примерно 300 учащихся начальных и средних классов. По всему Китаю урок посмотрели более 60 млн учеников и учителей, сообщает Синьхуа.
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Прямая трансляция осуществлялась в более 80 тысяч средних школ по всей КНР.
Прямая трансляция осуществлялась в более 80 тысяч школ / Фото: Синьхуа
Ван Япин рассказала детям о движении в условиях микрогравитации, поверхностном натяжении жидкости, а также объяснила законы Ньютона.
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