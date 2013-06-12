Организатор утечки из ЦРУ пообещал новые подробности о целях слежки

Эдвард Сноуден, ранее признавшийся в передаче секретных материалов ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) журналистам, дал интервью гонконгской газете South China Morning Post, в котором пообещал подробнее рассказать о целях наблюдения спецслужб США, сообщается на сайте издания.

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Интервью появится в газете позже, сообщает Lenta.ru.

В анонсе интервью сообщается, что информатор собирается сопротивляться попыткам Вашингтона добиться его экстрадиции из Гонконга.

В интервью Сноуден расскажет о своих планах на ближайшее будущее, а также опасениях за свою жизнь и семью. Опасения за судьбу информатора параллельно высказал и бывший конгрессмен-республиканец Рон Пол, по мнению которого, государство может ликвидировать Сноудена, в том числе и при помощи беспилотников.