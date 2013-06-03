Завтра могут арестовать экс-министра внутренних дел Болгарии

Об этом сообщают Болгарские новости.

Ожидается, что завтра сразу же после того как Цветанов добровольно откажется от депутатского иммунитета он будет вызван в Национальную следственную службу, где ему будет предъявлено обвинение.

Цветан Цветанов уже объявлял о том, что он отказался от депутатского иммунитета. В пятницу лидер партии ГЕРБ и бывший премьер-министр Бойко Борисов объявил, что Цветанов повторно откажется от иммунитета 4 июня после того как вернется из Брюсселя.

Сам Цветан Цветанов заявляет, что он не виновен и никогда не давал провизаконных распоряжений.

"Я не виновен и истина восторжествует. Еще во время предвыборной кампании я заявил, что добровольно откажусь от своего иммунитета и сделал это в первый день работы парламента".

Как известно, во время предвыборной кампании Цветанов оказался в центре скандала с незаконным прослушиванием. Экс-министр якобы давал устные распоряжения вести незаконное прослушивание.