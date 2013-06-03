Германия уходит под воду из-за затяжных ливней

Дожди и вышедшие из берегов реки заливают автобаны и железнодорожное полотно, заставляя концерн "Дойче бан" вносить существенные изменения в расписание движения поездов. В ряде населенных пунктов Баварии и Тюрингии, где в субботу и воскресение местами выпало до 100 мм осадков, отменены занятия в школах и детских садах.

Власти города Гёсниц в германской федеральной земле Тюрингия приняли решение эвакуировать всех жителей этого населенного пункта после того, как уровень воды в реке Плайсе в четыре раза превысил норму. "Уровень воды в реке поднялся до 4,14 метра при норме в один метр", - отметила представитель городской администрации Яна Фукс. По ее словам, свои дома покинут чуть более 3 тыс человек. Она добавила, что все добровольцы могут примкнуть к спасательным группам и помогать в борьбе со стихией, сообщает ИТАР-ТАСС.

Помимо этого полностью был эвакуирован небольшой населенный пункт Зербитц на 170 жителей, расположенный в этой же федеральной земле. Как оказалось, не напрасно - по поступающим сообщениям, дамбу там все же прорвало в районе 22:00 часов по местному времени.

Больше всего от удара стихии пострадала Бавария. Эвакуированы несколько сотен жителей городов Розенхайм и Кольбермоор из-за угрозы разрушения дамбы на реке Мангфаль. Всего тревога была объявлена в 10 городах этого региона.

Особенно угрожающая обстановка в настоящее время в Пассау, стоящем сразу на трех реках - Дунае, Инне и Ильце. Исторический центр города, находящийся прямо в месте их пересечения, медленно уходит под воду - подтоплены улицы и подвалы домов. Уровень воды там может достичь 11 метров и таким образом побить исторический "рекорд" в 10,81 метра. "Последствия в таком случае будут катастрофическими", - заявил представитель Германской метеорологической службы Доминик Юнг.

Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер по телефону связался с канцлером Германии Ангелой Меркель и доложил об обстановке. Глава правительства пообещала привлечь военнослужащих к устранению последствий удара стихии.

Буквально через несколько часов после их разговора стало известно, что к борьбе с наводнениями в Германии подключились военные. Были сформированы штабы оперативной помощи в наиболее пострадавших от наводнений федеральных землях.

Создан кризисный штаб и в столице земли Саксония- Анхальт Магдебурге. Местные власти призывают жителей держаться подальше от берегов Эльбы. Полностью затоплен городской стадион в тюрингском городе Йена. Вода подобралась к центру саксонских Хемнитца и Цвиккау. Из небольшого города Гримма эвакуированы 2 тыс человек. Премьер-министр Саксонии Станислав Тиллих в связи со стихийным бедствием отметил визит в Турцию.

Метеорологи отмечают, что дожди продолжатся в Германии сегодня, в связи с чем ситуация может значительно ухудшиться. Уже сейчас в социальных сетях пользователи размещают фотографии, на которых запечатлены последствия масштабного наводнения. Снимки бурлящих рек, затопленных улиц, торчащих из воды верхушек дорожных знаков говорят сами за себя. К счастью сообщений о жертвах пока не поступало.