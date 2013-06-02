В Праге затопило 51 станцию метро, есть погибшие

Вода в реке Влтава прибывает быстрее, чем ожидали чешские спасательные службы. В 40 городах страны уже объявлен третий, самый высокий, уровень опасности. Известно об одной погибшей и трех пропавших, сообщает Газета.Ru.

Экстренное заседание кабинета министров Чехии начнется в 20.00. Будет обсуждаться вопрос о помощи армии гражданскому населению.