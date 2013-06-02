В Турции прекратились массовые волнения

Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщает Lenta.ru по информации агентства Reuters.

В настоящее время дворники выметают с улиц мусор, скопившийся за время беспорядков, а лавочники смывают со стен граффити. На центральной площади Таксим, планы застройки которой и послужили причиной народных волнений, остались лишь несколько демонстрантов. Всю ночь они жгли костер и скандировали антиправительственные лозунги, однако к утру затихли.

Агентство уточняет, что в социальных сетях все еще раздаются призывы выйти на площадь и продолжить массовые демонстрации, однако широкого отклика они уже не получают.

Массовые беспорядки начались на площади Таксим в ночь на 1 июня. Демонстрация протеста против решения вырубить прилегающий к площади парк и построить на его месте торговый центр переросла в столкновения с полицией. Турецкие власти жестко подавили беспорядки, использовав против демонстрантов водометы и сбрасывая с вертолетов контейнеры со слезоточивым газом.

Столкновения с полицией продолжились и днем. Кроме того, в знак солидарности на улицы вышли и жители других турецких городов, в том числе Анкары, а экологические лозунги сменились политическими. Демонстранты, в частности, потребовали отставки правительства во главе с премьер-министром Реджепом Тайипом Эрдоганом, обвинив его в авторитаризме.

Сам глава правительства вечером перового июня официально признал, что полиция при разгоне демонстраций превысила полномочия и действовала необоснованно жестко. Эрдоган распорядился убрать с площади Таксим баррикады, установленные там полицией. Демонстранты расценили это указание как свою победу. В то же время Эрдоган подтвердил намерение провести реконструкцию парка, уточнив, что решение построить на его месте торговый центр еще не утверждено.

Всего за время беспорядков пострадали около 100 человек. Кроме того, полиция задержала по всей стране почти тысячу демонстрантов.