США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний
23:46, 31 мая 2013Мир
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США ввели санкции в отношении украинских авиакомпаний "Буковина"и "Украинско-Средиземноморские авиалинии", а также киргизской "Киргизтрансавиа", сообщает американский Минфин.
В опубликованном списке также ряд иранских компаний. США подозревают фигурантов списка в нарушении режима нераспространения или сотрудничестве с Ираном в нарушение уже действующих санкций.
На сайте "Украинско-Средиземноморских авиалиний"сообщается, что компания совершает рейсы в Дамаск и Тегеран. "Киргизтрансавиа", по данным профильных сайтов, совершает чартерные авиарейсы по заказам иранской авиакомпании Mahan Air. Авиакомпания "Буковина", по данным ряда СМИ, сдает свой авиапарк в аренду иранским перевозчикам, сообщает РИА Новости.
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