США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

В опубликованном списке также ряд иранских компаний. США подозревают фигурантов списка в нарушении режима нераспространения или сотрудничестве с Ираном в нарушение уже действующих санкций.

На сайте "Украинско-Средиземноморских авиалиний"сообщается, что компания совершает рейсы в Дамаск и Тегеран. "Киргизтрансавиа", по данным профильных сайтов, совершает чартерные авиарейсы по заказам иранской авиакомпании Mahan Air. Авиакомпания "Буковина", по данным ряда СМИ, сдает свой авиапарк в аренду иранским перевозчикам, сообщает РИА Новости.