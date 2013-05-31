Самая высокая в мире телебашня наконец заработала в полную силу (видео)

Sky Tree - самая высокая отдельно стоящая телекоммуникационная башня в мире (634 метра), ее торжественное открытие состоялось 22 мая 2012 года. С декабря 2012 года телевизионные каналы несколько раз проводили вещание в тестовом режиме, чтобы выявить и устранить возможные неполадки, пишет РИА Новости.

Sky Tree уже стала одной из самых популярных достопримечательностей японской столицы. За год ее посетили более 6,3 миллиона туристов, это на 20% выше первоначальных расчетов. На Sky Tree расположены две смотровые площадки на высоте 350 метров и стеклянная винтовая пешеходная галерея на высоте 445 метров. Часть пола на первой смотровой площадке выполнена из стекла особой прочности - желающие могут увидеть город прямо у себя под ногами.

Sky Tree - это не только башня теле- и радиовещания, но и развлекательный и торговый комплекс. Он включает в себя океанариум с 10 тысячами представителей морской фауны, планетарий, где демонстрируются не только космические пейзажи, но и ретроспектива Токио, а также более 300 магазинов и ресторанов на площади 52 тысячи квадратных метров.