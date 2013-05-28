Путин прибыл в Кыргызстан на неформальный саммит ОДКБ
Президент России прибыл в столицу Кыргызстана для участия в неформальном саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Владимир Путин проведет двусторонние встречи в рамках саммита с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает Радио Свобода.
Во время саммита будет идти речь о развитии ситуации в Афганистане, учитывая планируемый в 2014 году вывод из этой страны возглавляемых США международных сил.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил в понедельник, что он и президент Таджикистана Рахмон предложат на саммите строительство железной дороги, которая бы соединяла Россию, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, а дальше следовала в Афганистан, Туркменистан, Иран и Персидский залив.
В военный союз ОДКБ входят Россия, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Беларусь и Армения.