Путин прибыл в Кыргызстан на неформальный саммит ОДКБ

Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Владимир Путин проведет двусторонние встречи в рамках саммита с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает Радио Свобода.

Во время саммита будет идти речь о развитии ситуации в Афганистане, учитывая планируемый в 2014 году вывод из этой страны возглавляемых США международных сил.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил в понедельник, что он и президент Таджикистана Рахмон предложат на саммите строительство железной дороги, которая бы соединяла Россию, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, а дальше следовала в Афганистан, Туркменистан, Иран и Персидский залив.

В военный союз ОДКБ входят Россия, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Беларусь и Армения.