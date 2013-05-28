В Южной Корее на 4 ядерных реакторах нашли поддельные детали: 2 остановили

Комиссия по ядерной безопасности Южной Кореи была вынуждена остановить работу двух ядерных реакторов, а также приостановить некоторые операции на двух других реакторах из-за некачественных деталей, используемых в них, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

Комиссия по ядерной безопасности объявила о закрытии реакторов "Шин Кори Реактор 2"и "Шин Вольсон Реактор 1", узнав, что некоторые детали, используемые в их строительстве, имеют поддельные сертификаты качества.

Кроме того, комиссия приостановила работу "Шин Кори Реактор 1", который проходил регулярное техническое обслуживание. Комиссия также объявила, что новому "Шин Вольсон Реактор 2"не будет разрешено начать работу до тех пор, пока все некачественные детали не будут заменены, сообщает агентство.

Два закрытых реактора расположены на атомной электростанции Ёнгван, в 330 км к югу от Сеула. По сообщению комиссии, почти 99% деталей, использованных в строительстве, не соответствуют стандартам качества.

В Южной Корее действуют 23 атомных реактора, поставляющие около 30 процентов электроэнергии страны. Отключение двух реакторов может серьезно сказаться на поставках электроэнергии.