Неизвестные провели ракетный обстрел столицы Ливана

Две ракеты попали в район, контролируемый движением "Хезболла", сообщают информагентства со ссылкой на должностных лиц и жителей города.

Напряжение в стране возросло в связи с конфликтом в соседней Сирии.

В субботу, лидер "Хезболлы" Хасан Насралла пообещал своим сторонникам, что боевые отряды организации вскоре приведут сирийского президента Башара Асада к победе в гражданской войне.

"Политическое самоубийство"

Никакого непосредственного намека на то, кто совершил обстрел ракетами, нет, но ливанский министр внутренних дел Марван Шарбель заявил, что ракеты были выпущены с позиций на юго-востоке.

По сообщениям, десятки бойцов Хезболлы - движения мусульман-шиитов - погибли в ходе недавних боевых действий на стороне сирийской армии, которой противостоят преимущественно оппозиционные мусульмане-сунниты.

Как сообщает из Бейрута корреспондент BBC Джим Мьюир, пламенная речь лидера "Хезболлы" вызвала опасения, что участие его бойцов в Сирии будет иметь последствия в самом Ливане.

Лидер главного ливанского движения "Коалиция 14 марта", состоящего в основном из суннитов, бывший премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что действия "Хезболлы" в Сирии являются "политическим и военным самоубийством".

Ракета не взорвалась

Президент Сирии Башар Асад пытается подавить восстание против его правления, которое началась более двух лет назад и в ходе которого погибли по меньшей мере 80 тысяч человек, а 1,5 млн стали беженцами.

Неназванный источник из ливанских служб безопасности сообщил агентству AFP, что ракеты, которыми обстреляли Бейрут, были ракетами "Град" советского производства.

Одна ракета попала в автосалон, ранив находившихся там людей и повредив автомобили.

По сообщениям, все пострадавшие являются сирийскими рабочими.

Вторая ракета попала в жилой дом, однако по неподтвержденным сообщениям, она не взорвалась.

Конфликт в Сирии усилил вражду на религиозной почве в самом Ливане, которая порой выливается в открытый конфликт.

ВВС Украина