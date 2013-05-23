Американский сержант подглядывал за девушками в ванной

Сержант первого класса Майкл Макклендон обвиняется в том, что он тайно снимал девушек на видеокамеру, в том числе в ванной. Руководство Вест-Пойнта известило об инциденте 12 женщин, за которыми, предположительно, подглядывал сержант.

"Как только поступила информация о нарушении, было начато полное расследование, а за ним - четкие действия по исправлению проблемы", - заявил замначальника Генштаба армии США Джон Кэмпбелл. Об инциденте доложили и министру обороны. Пресс-секретарь президента США Джей Карни также заявил, что Барак Обама настаивает на "нулевой терпимости" к сексуальным преступлениям в вооруженных силах.

В мае Пентагон объявил, что оценивает число сексуальных происшествий в вооруженных силах в 26 тысяч в год. Два года назад это количество было меньше на треть, замечает РИА Новости. При этом реальных заявлений о "неподобающих контактах" подается лишь около 3,4 тысячи в год.