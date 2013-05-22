Главы финансовых разведок соберутся в Минске

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Исполкома СНГ, на заседании планируется рассмотреть важные организационные вопросы: о председательстве в Совете руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств, о регламенте и плане работы Совета на 2013–2014 годы.

Также руководители финразведок государств-участников СНГ обсудят деятельность Совета и его Секретариата и наметят повестку дня, дату и место проведения заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств.

«Ожидается, что деятельность Совета будет направлена на рассмотрение и решение проблем, связанных с оценкой и повышением эффективности оперативной деятельности финансовых разведок, поиск путей совершенствования технической оснащенности и информационного обмена, выработку механизмов возвращения преступных активов, разработку и реализацию профилактических мер, связанных с новыми финансовыми продуктами, применение передовых аналитических методов в работе», - отметили в Исполкоме СНГ.

Там также уточнили, что образование Совета позволит активно развивать международное сотрудничество национальных подразделений финансовой разведки, осуществлять взаимодействие и обмен информацией в этой сфере, способствовать интеграции в деятельность международных организаций, прежде всего, в группу «Эгмонт».