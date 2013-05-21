Белорусская оппозиция договорилась выдвинуть единого кандидата в президенты

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом представители оппозиционных организаций заявили на пресс-конференции в Минске.

«Такого шага до этого белорусская оппозиция не преодолевала. Цель партнерства - политические и экономические изменения в Беларуси, что невозможно без изменения власти», - подчеркнул лидер кампании «Говори правду!», экс-кандидат в президенты на выборах 2010 года Владимир Некляев.

Он считает, что это партнерство поможет определиться с тем, кто будет единым кандидатом в президенты на выборах 2015 года.

«Это будет человек, который представляет не только оппозицию, но и большую часть населения, выступающую за перемены», - подчеркнул Некляев.

«Сотрудничество рассчитано по крайней мере на три ближайшие избирательные кампании – выборы в местные советы, президентские и парламентские выборы», - добавил он.

По словам Некляева, решено провести встречу трех организаций, потому что есть договоренности по всем вопросам.

«У нас есть договоренности и с другими организациями, но не в таком объеме. Но мы слышим все их предложения – и относительно выбора единого кандидата, и относительно форматов участия в местных выборах», - сказал Некляев.