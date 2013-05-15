МИД России заявил протест американскому послу

Российский МИД заявил протест послу США Майклу Макфолу в связи с "попыткой вербовки сотрудника одной из российских спецслужб «представителем ЦРУ»", говорится в сообщении, которое приводит Газета.ру.

Макфол был вызван сегодня в МИД РФ в связи с задержанием сотрудника американской дипмиссии по подозрению в шпионаже. Посол отказался комментировать прошедшую в министерстве встречу и не ответил ни на один из вопросов журналистов, которые ожидали его у выхода из здания МИДа.

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Как говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства, «послу был заявлен протест в связи с попыткой вербовки сотрудника одной из российских спецслужб представителем ЦРУ. Задержанный с поличным американский дипломат объявлен «персона нон грата» и должен покинуть пределы Российской Федерации в кратчайший срок. Кроме того, состоялось обсуждение вопросов расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений. Затрагивались некоторые аспекты текущей международной повестки дня».