Сегодня утром в Китае уже «заминировали» 5 самолетов: 2 экстренно сажали

По меньшей мере пять анонимных сообщений об угрозе безопасности авиапассажиров получили утром в среду три китайские авиакомпании Shenzhen Airlines, Juneyao Airlines, а также China Eastern Airlines, передает РИА Новости.

Как сообщила компания Shenzhen Airlines, утром были получены анонимные сообщения об угрозе безопасности самолетов, направляющихся в Нанькин, Сиань и Пекин. В целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажей авиакомпания приняла решение об экстренной посадке уже находящихся в небе двух рейсов, до выяснения обстоятельств был задержан рейс в Пекин.

Позднее в интернете пассажиры сообщили о том, что их рейс из Шанхая в Шэньчжэнь авиакомпании Juneyao Airlines был задержан из-за анонимного сообщения. Аналогичная ситуация произошла с рейсом из Ланьчжоу в Сиань компании China Eastern Airlines.

Как сообщает портал Сина со ссылкой на источник в Государственном управлении гражданской авиации, все сообщения были ложными. В результате тщательной проверки самолетов, багажа и пассажиров реальной угрозы не выявлено.

Подробности инцидентов не приводятся. Ведется расследование.