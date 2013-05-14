В Афганистане погибли трое грузинских военных

Около 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом, как передает РосБизнесКонсалтинг, журналистам на брифинге в Тбилиси сообщил министр обороны Грузии Ираклий Аласания.

Нападение произошло днем. На базу напала группа из пятерых террористов, включая террориста-смертника, которые сначала обстреляли базу, а затем в окружающую ее стену врезался грузовой автомобиль, начиненный взрывчаткой. В результате боя все нападавшие уничтожены.

Это, на сегодняшний день, самое масштабное нападение на грузинское подразделение, служащее в Афганистане, сказал И.Аласания. На базе приняты чрезвычайные меры безопасности.