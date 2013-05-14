В Афганистане погибли трое грузинских военных
01:28, 14 мая 2013Мир
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В Афганистане в результате нападения на военную базу 42-го батальона, где служат грузинские военнослужащие в рамках миротворческой операции НАТО, погибли трое из них.
Около 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом, как передает РосБизнесКонсалтинг, журналистам на брифинге в Тбилиси сообщил министр обороны Грузии Ираклий Аласания.
Нападение произошло днем. На базу напала группа из пятерых террористов, включая террориста-смертника, которые сначала обстреляли базу, а затем в окружающую ее стену врезался грузовой автомобиль, начиненный взрывчаткой. В результате боя все нападавшие уничтожены.
Это, на сегодняшний день, самое масштабное нападение на грузинское подразделение, служащее в Афганистане, сказал И.Аласания. На базе приняты чрезвычайные меры безопасности.
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