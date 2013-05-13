В Пакистане готовятся к третьему приходу Шарифа в премьерский кабинет

Как показывают результаты подсчета голосов, который еще не завершился, партия Шарифа может получить большинство. Аналитики говорят, что Наваз Шариф может сформировать мощную коалицию, пишет Радио Свобода.

Шариф уже дважды был премьером Пакистана (1990-1993, 1997-1999), но в 1999 году его правительство было свергнуто Первезом Мушаррафом в результате военного переворота. Тогда Шариф попал в тюрьму и впоследствии уехал из Пакистана. Возвращение политика на родину произошло только в 2007 году, когда в стране проходила подготовка к парламетским выборам, которые коалиция Шарифа в феврале 2008 года выиграла.

Ожидаемая смена власти должна стать первым в истории Пакистана случаем, когда гражданское правительство добыло полный срок и передает власть другому гражданскому правительству.