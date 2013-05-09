Российские оппозиционные сайты атаковали «хомячки»
15:46, 09 мая 2013Мир
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Сайты российского телеканала «Дождь» и петербургских СМИ — «Фонтанки.ру», местной «Новой газеты» и «Эха Москвы в Санкт-Петербурге» — подверглись DDoS-атакам.
Хомячки посвятили атаку Дню победы
На данный момент они работают с перебоями.
Кроме того, по данным некоторых пользователей, с перебоями работают сайты федеральной «Новой газеты», федерального «Эха Москвы» и русского Forbes, - сообщает Лента.ру.
Ответственность за атаки взяли на себя некие «Хомячки», позиционирующие себя как «сообщество людей любых политических убеждений, выступающих за чистоту информации и слова в нашей стране». Они посвятили атаку Дню победы.
В конце марта и в апреле сайт «Новой газеты» неоднократно подвергался DDoS-атакам. Издание обратилось к ФСБ с просьбой найти заказчиков атак. Ответственность за эти атаки также взяли «Хомячки», однако никаких санкций к ним применено не было.
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