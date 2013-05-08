Бориса Березовского похоронили неподалеку от Лондона

На кладбище Бруквуд в английском городе Уокинг неподалеку от Лондона состоялась церемония похорон Бориса Березовского, сообщает РИА Новости. Как отмечает телеканал НТВ, отпевание предпринимателя прошло в православной церкви на территории кладбища.

Похороны Березовского прошли в закрытом режиме, журналистов на церемонию не допустили. По данным, на похороны Березовского среди прочих приехала его дочь Елизавета, подруга Екатерина Сабирова, охранник, обнаруживший тело предпринимателя, и представитель чеченских сепаратистов Ахмед Закаев.

По словам очевидцев, отпевание прошло скромно и тихо. После него гроб с телом Березовского вынесли из церкви на кладбище и предали земле, сообщает Lenta.ru.

Борис Березовский скончался в своем доме под Лондоном 23 марта 2013 года. Тело предпринимателя, постоянно проживавшего в Англии более десяти лет, обнаружили в ванной. В ходе расследования обстоятельств смерти Березовского полиция установила, что она не была насильственной и произошла, вероятно, в результате самоубийства. Незадолго до смерти Березовский написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просил разрешения вернуться на родину. По словам Екатерины Сабировой, Березовский в последние месяцы перед смертью находился в депрессии.

Первоначально предполагалось, что Бориса Березовского похоронят 6 мая на кладбище Ганнерсбери, однако впоследствии семья предпринимателя перенесла церемонию.