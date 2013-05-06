СМИ: Умер экс-премьер Италии Джулио Андреотти

Андреотти являлся пожизненным сенатором и был самым пожилым членом верхней палаты парламента страны. После парламентских выборов 24-25 февраля он должен был стать временным председателем сената до избрания нового главы палаты, однако по состоянию здоровья не мог принять участие в заседаниях.

Андреотти родился 14 января 1919 года. За свою политическую карьеру он был министром финансов, промышленности, министром внутренних дел, главой минобороны, министром иностранных дел, занимая эту должность в нескольких правительствах. Кроме этого, Андреотти трижды возглавлял совет министров (в 1972-1973, 1976-1979 и 1989-1992 годах).

В 1991 году президент Италии Франческо Коссига сделал Андреотти пожизненным сенатором. Последний премьерский срок Андреотти ознаменовался борьбой с коррупцией: в 1993 году он был уличен в связях с мафией, а в 2002 году после трехлетнего процесса был приговорен к 24 годам тюрьмы, но был освобожден на следующий же год.