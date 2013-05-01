В Турции автобус упал в озеро: есть погибшие и раненые

Рейсовый автобус упал в озеро возле дамбы Чамлыджа в центральной провинции Турции Кайсери, 30 человек пострадали и не менее 5 погибли, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TGRT.

На место аварии прибыли кареты "Скорой помощи". Раненые развозятся в близлежащие больницы. Прибывшие на место трагедии спасатели проводят поисковые работы.

В то же время интернет-портал Mynet haber сообщает, что в автобусе всего находилось 30 человек. Это была группа школьных преподавателей, которые направлялись на экскурсию из города Невшехир в провинцию Кайсери.

Канал NTV сообщает, что при аварии погибли 6 человек и 20 пострадали.

Причины аварии пока неизвестны.