В Тернопольской области не разминулись Mercedes и КамАЗ: трое погибших

В Тернопольской области во время столкновения легковой машины и грузовика погибли три человека

Вчера в 22.00 вблизи города Залещики Тернопольской области произошло столкновение легкового автомобиля Mercedes-Benz C320 и грузовики КамАЗ. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, погибли три человека. По теме: ДТП в Мариуполе: трое пассажиров маршрутки - в тяжелом состоянии (фото) По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter