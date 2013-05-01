В Тернопольской области не разминулись Mercedes и КамАЗ: трое погибших
12:03, 01 мая 2013Разное
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В Тернопольской области во время столкновения легковой машины и грузовика погибли три человека
Милиция проводит расследование
Вчера в 22.00 вблизи города Залещики Тернопольской области произошло столкновение легкового автомобиля Mercedes-Benz C320 и грузовики КамАЗ.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, погибли три человека.
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По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.
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