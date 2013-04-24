Путин поручил разработать единый курс истории России

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом говорится в перечне поручений президента РФ по итогам первой конференции Общероссийского народного фронта на тему «Строительство социальной справедливости», состоявшейся 29 марта 2013 года в Ростове-на-Дону.

«Обеспечить разработку единой концепции курса истории России для общего образования. Срок – 1 декабря 2013 года Ответственный: Дмитрий Медведев», - говорится в документе.

По данным пресс-службы в конце марта в Ростове-на-Дону к В.Путину обратились учителя истории с просьбой разработать единый учебник истории России.

«Не должно быть так, чтобы в Южно-Сахалинске учили одну историю, в Москве – другую, в Ростове, например, – третью историю. Так же, как не должно быть, чтобы школьники из одних населённых пунктов, изучая одну историю, приезжали в другие города, и там принимали совершенно по другим требованиям», - сказал один из преподавателей.

В свою очередь, В.Путин отметил, что должна быть какая-то каноническая версия российская истории.

«Если, действительно, мы будем на Востоке изучать одну историю, на Урале – вторую, в Европейской части – третью, это в целом может разрушать, и наверняка будет разрушать, единое гуманитарное пространство нашей многонациональной нации, если позволите так выразиться», - сказал В.Путин.

По его словам, это не значит, что в ходе изучения школьного материала нельзя доносить до учеников разные точки зрения по трактовкам конкретных событий истории.