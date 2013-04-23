В Молдове правительственный кризис

КС Молдовы рассматривал обращение депутатов от Либеральной партии, настаивавших на том, что Филат, которому в начале марта парламент вынес вотум недоверия, не может оставаться исполняющим обязанности премьер-министра до формирования нового кабинета. По мнению депутатов, президент не только должен был назначить нового и.о. премьера, но и не имел права вновь выдвигать кандидатуру Филата на этот пост.

Конституционный суд, в итоге, признал претензии депутатов обоснованными.

«Премьер-министр, отправленный в отставку посредством вынесения вотума недоверия по подозрению в коррупции, не может оставаться и.о.главы правительства и не может снова баллотироваться на пост премьер-министра до выяснения всех обстоятельств. Президент Молдовы обязан назначить исполняющего обязанности премьер-министра из числа членов правительства, порядочность которых не подвергается сомнению», — цитирует решение Лента.ру.

Глава администрации президента Молдовы, комментируя вынесенное КС решение, назвал его «конституционной катастрофой» , сообщает ИТАР-ТАСС. Влад Филат созвал правительство на срочное заседание, которое проходит за закрытыми дверями с участием главы миссии ЕС в Молдавии Дирка Шубеля.

Признание неконституционными указов президента о назначении Филата и.о. главы правительства и выдвижении его на пост премьер-министра, отмечают эксперты, может спровоцировать новый политический кризис в стране. В сложившейся ситуации, скорее всего, не удастся утвердить новый кабинет министров, состав которого Филат должен был представить парламенту до 25 апреля. За сформированное Филатом правительство готовы были проголосовать 52 депутата, что обеспечивало его утверждение.

Кроме того, любой другой кандидат на пост премьер-министра, кроме Филата, имеет низкие шансы на утверждение парламентом. Представители Либерально-демократической партии Филата, занимающие 31 из 101 места в парламенте, уже заявили, что не будут голосовать за другого кандидата. Находящаяся в оппозиции партия коммунистов, занимающая 34 места, в свою очередь, требует роспуска парламента и проведения досрочных выборов.