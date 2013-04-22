Полиция в США арестовала актрису Риз Уизерспун (фото)

Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, передает РИА Новости.

Патрульный заподозрил неладное, когда заметил, что автомобиль, за рулем которого находился супруг Уизерспун Джеймс Тот, движется неровно по своей полосе. Полицейский остановил автомобиль и, приказав Уизерспун оставаться внутри, начал проверку Тота на употребление алкоголя.

Актриса, вопреки указаниям офицера, вышла из машины и начала кричать на стража порядка. В результате она была закована в наручники и арестована. Мужу Уизерспун предъявлены обвинения в вождении в состоянии алкогольного опьянения. Как отмечает Ассошиэйтед Пресс, представители актрисы пока не прокомментировали произошедшее.

Риз Уизерспун имеет немало престижных наград и титулов. Прорывом для неё стала роль Элль Вудс в комедии "Блондинка в законе", принёсшая актрисе номинацию на премию "Золотой глобус". Широкое признание критиков Риз получила, сыграв Джун Картер, жену Джонни Кэша в фильме "Переступить черту". За эту роль актриса была удостоена многочисленных наград, включая премии "Оскар", "Золотой глобус"и BAFTA за лучшую женскую роль.