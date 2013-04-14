Венесуэльцы выбирают нового президента

Голосование на внеочередных выборах президента проходит в Венесуэле: граждане страны определят имя нового главы государства и курс страны на ближайшие шесть лет.

Как передает РИА «Новости», всего в стране открылись более 13,6 тысячи избирательных участков, еще свыше 300 участков работают за границей. Для обеспечения безопасности в день голосования привлечена 141 тысяча военнослужащих. Правом голоса в Венесуэле обладают почти 18,9 миллиона человек. Выборы организованы после смерти президента Уго Чавеса, победившего на прошлых выборах (в октябре 2012 года), но так и не вступившего формально в новый президентский срок в связи с тяжелым заболеванием, ставшим причиной его кончины.

С момента открытия избирательных участков активность избирателей оценивается как очень высокая: очереди к участкам выстроились примерно за час до начала голосования. На выборах зарегистрированы семеро кандидатов, но только два из них, по оценкам наблюдателей, имеют реальные шансы на победу: это исполняющий обязанности президента Николас Мадуро и кандидат от оппозиции Энрике Каприлес.

Пятидесятилетний Н.Мадуро идет на выборы в качестве преемника У.Чавеса. Именно за Н.Мадуро призвал своих сограждан и сторонников голосовать сам У.Чавес, когда в декабре 2012 года отправлялся на Кубу для проведения хирургической операции. До прихода в политику Н.Мадуро работал в системе метро Каракаса, однако после знакомства с У.Чавесом сделал карьеру - занял ряд важных государственных постов в Венесуэле, даже не имея высшего образования.

Э.Каприлес, которому в июле исполнится 41 год, был главным соперником У.Чавеса на выборах в 2012 году, сумев занять второе место. Э.Каприлес - адвокат и экономист. Его отец родом из сефардских евреев с острова Кюрасао. Мать имеет русские и польские корни, приехала в Венесуэлу в годы Второй мировой войны.