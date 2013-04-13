СМИ: При крушении самолета у берегов Бали пострадали 20 человек

18:52, 13 апреля 2013
Мир
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Не менее 22 пассажиров самолета индонезийской авиакомпании Lion Air пострадали, когда он упал в море перед посадкой в аэропорту острова Бали, сообщают местные СМИ.

Самолет совершал рейс из города Бандунг / Фото: НТВ.ru

СМИ также сообщают, что на борту самолета находился 101 пассажир и 7 членов экипажа. Агентство Франс Пресс передает, что в самолете были более 130 человек. Все находившиеся на борту авиалайнера живы, передает РИА «Новости».

Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы Kasih Ibu и Sanglah с легкими ранениями, переломами и травмами головы. «К нам доставлены 12 человек – как на каталках, так и на носилках», – заявила администратор больницы Kasih Ibu.

Самолет совершал рейс из города Бандунг, столицы индонезийской провинции Западная Ява. Авиалайнер Boeing 737 900 ER был произведен в 2012 году и лишь полгода находился в эксплуатации. Он пилотировался опытным индонезийским летчиком М.Газали, при заходе на посадку в международном аэропорту «Нгурах-Рай» в условиях экваториального ливня промахнулся мимо полосы и упал на мелководье. Его фюзеляж оказался расколот в ближней к хвосту части.

«(Катастрофа произошла) в 50 метрах от места посадки», – заявил генеральный директор управления гражданского авиатранспорта Минтранса Индонезии Харри Бакти. Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии уже начал расследование причин происшествия. Катастрофа на полчаса нарушила работу аэропорта.

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