Путин не исключает создания в России министерства космоса

Министерство космоса может быть создано в России, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию космической отрасли, сообщает РИА Новости.

"В космической отрасли практически все принадлежит государству, либо государство имеет контрольный пакет. В целом, я не исключаю этого, прошу Дмитрия Олеговича Рогозина, председателя правительства подумать над этим еще раз, в принципе, не исключаю, что можно было бы здесь и министерство создать", - сказал Путин.