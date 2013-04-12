Путин не исключает создания в России министерства космоса
10:17, 12 апреля 2013Мир
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Президент России Владимир Путин не исключает создания в России министерства космоса.
Путин подумывает о создании нового министерства / Фото : ИТАР-ТАСС
Министерство космоса может быть создано в России, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию космической отрасли, сообщает РИА Новости.
"В космической отрасли практически все принадлежит государству, либо государство имеет контрольный пакет. В целом, я не исключаю этого, прошу Дмитрия Олеговича Рогозина, председателя правительства подумать над этим еще раз, в принципе, не исключаю, что можно было бы здесь и министерство создать", - сказал Путин.
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