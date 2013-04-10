Качинский призвал поляков бороться за правду о Смоленской авиакатастрофе
Лидер крупнейшей оппозиционной партии в Польше «Право и справедливость» (PIS) Ярослав Качинский призвал соотечественников бороться за то, чтобы узнать истинные причины Смоленской авиакатастрофы, которая унесла жизни 96 поляков во главе с Президентом и его родным братом-близнецом Лехом Качинским.
Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он сказал во время выступления возле канцелярии главы Польского государства перед своими сторонниками, которые собрались для того, чтобы почтить память погибших в 3-ю годовщину этой катастрофы.
Я.Качинский отметил, что его брат был настоящим патриотом Польши и боролся за лучшую жизнь для всех поляков, потому нужно добиваться правды.
«Я абсолютно уверен, что мы победим. Если смогли три года под таким давлением выдержать, и собрались здесь, то победим. Потому что там, где есть воля и доброе намерение, там приходит победа», – сказал он.
Лидер PIS, который проиграл внеочередные президентские выборы в 2010 году представителю нынешней партии власти «Гражданская платформа» (РО) Брониславу Коморовскому, выразил убеждение, что в Польше есть «миллионы патриотов, которые не дадут собой манипулировать».
«Правы те, кто говорит, что если согласимся с тем, что делается вокруг Смоленска, то с Польшей можно будет сделать что-нибудь», – сказал Я.Качинский.
Он подчеркнул, что поляки имеют не только право, но и обязанность добиваться правды об этой крупнейшей в современной истории страны трагедии.
Как сообщал УНИАН, глава польского правительства Дональд Туск сегодня выразил надежду, что Смоленская катастрофа когда-то объединит поляков.
«Верю, что наступит день, когда эта трагическая годовщина не будет разделять поляков, и можно будет вместе предаться общим размышлениям и общей молитве», – сказал глава правительства.
Справка УНИАН. Польская правительственная комиссия в своем окончательном отчете, обнародованном в июле 2011 года, назвала основной причиной Смоленской трагедии 10 апреля 2010 года ошибки пилотов, в результате которых самолет оказался слишком низко над землей и зацепил крылом дерево.
Группа депутатов PIS в обнародованном в сентябре 2012 года отчете заявила о специально организованном убийстве делегации польских высокопоставленных лиц, отметив, что самолет упал в результате «двух взрывов»: одним из них, по их версии, была отломана часть крыла, а второй – уничтожил полностью весь самолет.
По данным обнародованного в начале этой недели опроса, проведенного для общественного телеканала TVP1, 52% поляков до сих пор не знают ответа на важнейшие вопросы в деле Смоленской катастрофы, в то время как лишь 34% считают, что все самое главное уже было выяснено. Остальные 14% не имеют точки зрения на это дело.