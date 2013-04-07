Гвардейцы Елизаветы II заразились чесоткой

Об этом сообщает газета Daily Mail.

Известные своими красными мундирами и высокими медвежьими шапками гвардейцы расквартированы всего в нескольких сотнях метров от королевы, которая является их командиром. Однако, как утверждают источники, никто из заболевших не контактировал с королевской семьей. Пострадавшим прописали специальную мазь, а их одежду и постельное белье изъяли.

По словам представителя полка, гвардейцы заболели после возвращения с учений. «Они были на учениях в Германии и, возможно, полежали в загрязненной канаве. Теперь все пользуются специальным кремом, и не только 120 пострадавших. Это может коснуться 500 гвардейцев», - сказал он.

Министерство обороны Великобритании пытается выяснить причину заражения кожным заболеванием, вызванным микроскопическим чесоточным клещом. Меры предосторожности также предприняты в Лондоне, где некоторые из гвардейцев располагаются в Wellington Barracks, отмечает РИА Новости.

Чрезвычайно заразная болезнь, которая обычно возникает из-за плохой гигиены, не поражала британских солдат уже 60 лет - со времен Корейской войны 1950-53 годов. Характерные признаки заболевания - зуд и сыпь, часто с примесью гноя из-за инфицирования при расчесывании.