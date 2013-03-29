Президент Кипра: Мы не намерены выходить из еврозоны

"Мы не намерены выходить из еврозоны. Мы никоим образом не намерены экспериментировать с будущим нашей страны", - сказал Анастасиадис. Он отметил, что, благодаря обговоренному с ЕС плану по спасению экономики Кипра, распространение кризиса удалось остановить.

Об этом сообщает РИА Новости по информации агентства Рейтер.

Кипр, оказавшийся под угрозой дефолта, договорился с Еврогруппой о предоставлении кредита в обмен на оздоровление банковской системы острова. Договоренности включают фактическое банкротство второго по величине банка Laiki и реструктуризацию первого по величине Bank of Cyprus. Как ожидается, крупные (свыше 100 тысяч евро) вкладчики потеряют в Bank of Cyprus 30-40% депозитов, а в Laiki потери составят порядка 80%.

Финансовый кризис на Кипре усилил спекуляции по поводу возможного выхода страны из еврозоны и даже развала зоны единой европейской валюты. Как заявлял на этой неделе нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман, наиболее благоприятным развитием событий для оказавшегося в кризисе Кипра является выход из еврозоны и развитие таких отраслей, как туризм и сельское хозяйство. При этом он признавал, что по политическим причинам Кипр вряд ли решится на выход из еврозоны.