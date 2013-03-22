СМИ: Лидеры стран зоны евро готовят экстренный саммит по Кипру

Об этом сообщил сегодня ИТАР-ТАСС в Брюсселе информированный европейский источник.

"Ситуация очень сложная. Если станет ясно, что к понедельнику Кипр не сможет сформировать внятный и надежный антикризисный план, вопрос о дальнейших действиях должен решаться не на уровне министров финансов, а на уровне глав государств и правительств сообщества", - отметил источник.

Ранее председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум признал, что не исключает в этом случае банкротства Кипра.

Европейский Центробанк (ЕЦБ) выдвинул Кипру ультиматум, что, если Никосия к понедельнику не завершит формирование национального антикризисного пакета объемом в 5,8 млрд евро, он прекратит предоставлять стране ликвидность, что будет практически равносильно банкротству, за которым последует автоматическое исключение Кипра из зоны евро.

По требованию "тройки" международных кредиторов (Еврокомисии, Европейского Центробанка и Международного валютного фонда (МВФ), национальный пакет Кипра не должен содержать заемные средства, чтобы не отягощать долгового бремени страны.

По теме: Кипр официально объявил о провале переговоров в Москве

Сегодня стало известно, что Германия расценила как неприемлемое предложение Кипра использовать в антикризисных нуждах средства пенсионного и социальных фондов. Берлин продолжает настаивать, что единственным выходом для Кипра он видит "стрижку" банковских вкладов свыше 100 тыс евро. По оценкам экспертов, если Кипр будет вынужден вернуться в этой мере, то речь теперь уже пойдет о налоге в 15-20 процентов.

Если Кипр успеет сформировать свой антикризисный пакет, он получит доступ к международной программе помощи со стороны МВФ и Европейского центробанка, объемом до 10 млрд евро.