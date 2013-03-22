Жертвами торнадо в Бангладеш стали 10 человек, еще 500 - ранены

Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным портала bdnews24, мощный торнадо обрушился на регион сегодня во второй половине дня. В результате разгула стихии большое количество домов было разрушено, повалены деревья и опоры линии электропередачи.

В числе погибших есть один ребенок.