Жертвами торнадо в Бангладеш стали 10 человек, еще 500 - ранены
19:29, 22 марта 2013Мир
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По меньшей мере десять человек погибли и около 500 получили ранения в результате торнадо, обрушившегося на восточную часть Бангладеш.
Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным портала bdnews24, мощный торнадо обрушился на регион сегодня во второй половине дня. В результате разгула стихии большое количество домов было разрушено, повалены деревья и опоры линии электропередачи.
В числе погибших есть один ребенок.
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