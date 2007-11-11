Дипломатический казус: король Испании попросил Уго Чавеса ”заткнуться”

11:28, 11 ноября 2007
Мир
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Прецедент на иберийско-американском саммите

 Беспрецедентный дипломатический казус произошёл в чилийской столице Сантьяго - на встрече участников иберийско-американского саммита. 

Король Испании Хуан Карлос попросил президента Венесуэлы Уго Чавеса "заткнуться". 

Монарх сделал это после того, как Чавес неоднократно прерывал выступление испанского премьер-министра Хосе Луиса Родригеса Сапатеро.

Ранее венесуэльский президент назвал предыдущего испанского премьера Хосе Марию Аснара - "фашистом", что вызвало критику испанской делегации.

В саммите участвовали лидеры стран Латинской Америки, Португалии, Испании и Андорры.

Радио Свобода

 

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