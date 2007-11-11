Дипломатический казус: король Испании попросил Уго Чавеса ”заткнуться”
11:28, 11 ноября 2007Мир
889 0
Прецедент на иберийско-американском саммите
Беспрецедентный дипломатический казус произошёл в чилийской столице Сантьяго - на встрече участников иберийско-американского саммита.
Король Испании Хуан Карлос попросил президента Венесуэлы Уго Чавеса "заткнуться".
Монарх сделал это после того, как Чавес неоднократно прерывал выступление испанского премьер-министра Хосе Луиса Родригеса Сапатеро.
Ранее венесуэльский президент назвал предыдущего испанского премьера Хосе Марию Аснара - "фашистом", что вызвало критику испанской делегации.
В саммите участвовали лидеры стран Латинской Америки, Португалии, Испании и Андорры.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter