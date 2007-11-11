Дипломатический казус: король Испании попросил Уго Чавеса ”заткнуться”

Прецедент на иберийско-американском саммите

Беспрецедентный дипломатический казус произошёл в чилийской столице Сантьяго - на встрече участников иберийско-американского саммита. Король Испании Хуан Карлос попросил президента Венесуэлы Уго Чавеса "заткнуться". Монарх сделал это после того, как Чавес неоднократно прерывал выступление испанского премьер-министра Хосе Луиса Родригеса Сапатеро. Ранее венесуэльский президент назвал предыдущего испанского премьера Хосе Марию Аснара - "фашистом", что вызвало критику испанской делегации. В саммите участвовали лидеры стран Латинской Америки, Португалии, Испании и Андорры. Радио Свобода

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