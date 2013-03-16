США установят еще 14 ракет на Аляске

Как передает Associated Press, 14 дополнительных ракет-перехватчиков будут установлены на Аляске.

Решение усилить оборону американские власти приняли в связи с обострением противостояния на Корейском полуострове.

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По словам министра обороны США Чака Хейгела, 14 новых ракет будут добавлены к 26, которые уже находятся в подземных бункерах на Аляске, готовые при необходимости настичь и уничтожить ракеты противника. На дополнительные меры планируется потратить миллиард долларов.