В Ватикане просят не добавлять "первый" к имени нового Папы
04:19, 14 марта 2013Мир
2284 0
Официальное имя нового Папы Римского - Франциск, а не Франциск I, как в первые часы после избрания стали называть нового понтифика СМИ.
Как пишет РИА Новости, об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на заявление официального представителя Святого престола Федерико Ломбарди.
Новоизбранный Папа Римский будет официально именоваться Франциском до тех пор, пока кто-либо из следующих глав католической церкви не изберет то же имя, уточнил представитель Ватикана. Только в таком случае Папа Римский Франциск войдет в историю как Франциск I.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter