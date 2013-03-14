В Ватикане просят не добавлять "первый" к имени нового Папы

Как пишет РИА Новости, об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на заявление официального представителя Святого престола Федерико Ломбарди.

Новоизбранный Папа Римский будет официально именоваться Франциском до тех пор, пока кто-либо из следующих глав католической церкви не изберет то же имя, уточнил представитель Ватикана. Только в таком случае Папа Римский Франциск войдет в историю как Франциск I.