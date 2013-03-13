Миру объявлено имя нового Папы

Новым Папой Римским стал аргентинец, архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо.

Его имя назвал кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Жан-Луи Торан. С балкона Собора святого Петра он произнес знаменитую латинскую формулу Habemus papam (У нас есть Папа), сообщает РИА Новости.

Новый Папа Римский принял имя Франциск.

Новый Папа Франциск І известен консервативными взглядами. В частности он осуждает однополые браки, аборты и эвтаназию.

Конклав кардиналов избрал папу вечером в среду, на второй день заседания конклава, во время пятого голосования.