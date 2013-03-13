В Южной Корее вернули запрет на мини-юбки

Сообщается, что постановление, запрещающее мини-юбки и другие виды "непристойной одежды", было принято на правительственном заседании под председательством нового президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Нарушителям нового закона, который вступит в действие 22 марта 2013 года, будет грозить штраф в 50 тысяч вон (около $45), сообщает Голос России.

Газета The Korea Times отмечает, что южнокорейская общественность приняла новый закон в штыки. По мнению жителей, он возвращает страну в 1970-е годы, когда президентом был отец нынешней главы государства, Пак Чон Хи. В ту эпоху тоже действовал строгий дресс-код: полиция вылавливала и назначала штрафы девушкам в мини-юбках, насильно стригла мужчин с длинными волосами и устраивала облавы на подпольные клубы, где слушали рок-н-ролл.

После убийства Пак Чон Хи в 1979 году и последовавшей либерализацией власти страны перестали следить за выполнением законов о защите нравственности, но окончательно их отменили только в ноябре 2006 года.