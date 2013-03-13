Сегодня кардиналы продолжат выбирать Папу Римского

115 кардиналов будут оставаться за закрытыми дверями капеллы, пока две трети из них договорятся о единой кандидатуре главы Римско-католической церкви. Явного фаворита на освободившийся престол после Папы Бенедикта XVI, нет.

85-летний понтифик отрекся от должности в прошлом месяце, заявив, что больше не в силах руководить церковью. В последние годы Римско-католическая церковь попала в ряд международных скандалов - от обвинений в сексуальном насилии над детьми до подозрений в коррупции в Банке Ватикана.

Ежедневно кардиналы будут голосовать четыре раза, пока кто-то из кандидатов не получит необходимую поддержку. Тогда из трубы Сикстинской капеллы пойдет белый дым. Проведя ночь на среду в ватиканском отеле, утром они пройдут через сады в капеллу, чтобы продолжить избрание папы.

Голосование проходит в тишине, без официальных обсуждений, пока появится решение. Если в течение трех дней этого не произойдет, кардиналы могут взять еще один день на молитвы и неформальную дискуссию.

Во вторник вечером толпа верующих, не испугавшись дождя и бури над Ватиканом, следила на большом экране на площади Святого Петра за тем, как из дымохода повалил черный дым. Люди приветствовали этот сигнал возгласами.

"Я думал, что будет белый дым, потому что они задержались. Думал, что будет белый, но я ошибся", - сказал информагентству Associated Press 76-летний Паоло Папарини, который вместе с другими католиками стоял на площади.

"Без папы я чувствую себя обездоленным, как сирота. Молюсь, чтобы на кардиналов сошла сила выбрать правильного человека в руководители Церкви ", - сказал информагентству AFP французский священник Гийом ле Флош.

"Это решение не может быть легким, но сейчас Церковь больше чем когда-либо требует большого руководителя. У кардиналов есть возможность удивить нас", - сказал он.

В то же время активистки украинского женского движения Femen зажгли на площади файеры с розовым дымом, который, по данным их сайта, намекает на "кровавую историю христианства" и выражает намерение организации "до конца бороться с женоненавистными религиозными культами". Полуобнаженных девушек с площади вывела полиция.

По словам корреспондента ВВС Дэвида Вилли, который сейчас находится в Риме, в городе ходят слухи , что нового папу могут выбрать до вечера пятницы или даже раньше. По его словам, у кардиналов нет желания затягивать конклав.

BBC Украина