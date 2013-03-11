Ватикан: Кардиналы готовы выбрать нового Папу

По словам главы пресс-службы Святого Престола священника Федерико Ломбарди, размышления, обмен информацией и дискуссии на прошлой неделе были достаточными для того, чтобы каждый кардинал смог "сформулировать личное и ответственное суждение о лицах, наиболее соответствующих этому великому служению", сообщают РИА Новости.

Свидетельством готовности кардиналов к выборам, по мнению Ломбарди, стало решение о назначении даты начала конклава, принятое подавляющим большинством голосов на заседании Коллегии кардиналов вечером в пятницу. Представитель Ватикана подчеркнул, что кардиналы-выборщики осознают всю полноту ответственности, которая ляжет на плечи будущего понтифика.

"Речь идет не столько об управлении сложной организацией, сколько о духовном, нравственном лидерстве огромного числа верующих на разных континентах, за которым внимательно наблюдают - чаще с положительными ожиданиями, но иногда с негативными установками - многие наши современники, ищущие смысла своей жизни ", - сказал Ломбарди. Он напомнил, что вместе со всей Католической церковью об успехе конклава молится Папа на покое Бенедикт XVI, который "своим неожиданным решением привел кардиналов в Сикстинскую капеллу".

Первое заседание конклава, на котором 115 кардиналов будут выбирать Папу Римского, начнется во вторник в 16.30 по местному времени (17.30 по киевскому). Его будет предварять месса Pro Eligendo Pontefice, которую в первой половине дня совершит декан коллегии кардиналов, кардинал Анджело Содано. Собственно процедура голосования, как ожидается, будет около 18.00 (19.00 по киевскому времени), а первый дым от сжигаемых бюллетеней - черный или белый в зависимости от исхода голосования - пойдет из трубы Сикстинской капеллы около 19.00 (20.00 по киевскому времени). Как сообщил Ломбарди, ужин для кардиналов-выборщиков намечен на 19.30 (20.30 по киевскому времени).